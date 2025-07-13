بالصور.. شاهد حفيدات عادل إمام محط اهتمام الجمهور بجمالهنّ الطبيعي

شاركت خبيرة التجميل مريم عبد العزيز متابعيها على تطبيق “إنستغرام” صورة جميلة لحفيدات النجم عادل إمام، أثناء التحضير لحفل زفاف حفيده عادل، الذي أُقيم الأسبوع الماضي بحضور نخبة من النجوم.

وبعد الضجة التي أثارتها صورة “الزعيم” مع أسرته من حفل عقد قران ابن المخرج رامي إمام، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور حفيداته عن قرب، في ظهور نادر لهنّ على السوشيال ميديا. وتظهر في الصورة: هالة، كاميليا وأمينة مقبل، بنات سارة، ابنة النجم المصري.

ونشرت خبيرة التجميل صورة الفتيات خلال تواجدهن في الصالون بملابسهنّ الكاجوال وبمكياج ناعم وبتسريحات شعر مرتّبة، ومن ثم نشرت صورة لهنّ بفساتين السهرة الأنيقة، وقد لفتن الأنظار بملامحن السمراء وجمالهن الطبيعي من دون عمليات تجميل.

وأرفقت مريم الصورة بالتعليق: “في أيام بتحسّسك إنك في المكان الصح… وده كان واحد منهم. مبسوطة إني كنت جزء من يوم عائلة الزعيم”، لتردّ عليها هالة مقبل في تعليق: “شكراً لك يا مريومة”، وكذلك فعلت أمينة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذين أثنوا على ترتيب الفتيات وأناقتهن البسيطة وجمالهن الطبيعي.

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