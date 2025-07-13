هالاند بـ”يعشق أغاني عمرو دياب”.. الـ”سماوي” يفجرها!

فجرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أشارت إلى أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف الفريق السماوي يسمع الأغاني المصرية.

وأكدت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي عبر موقع التواصل فيس بوك أن النرويجي إيرلينج هالاند يحب سماع أغاني عمرو دياب، وذلك من خلال نشر صورة لـ”النجم الكبير” وهو يضع سماعات أذن مع تعليق يقول: “يبدو أن هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد”.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي يضم الفرعون المصري عمر مرموش، الذي انتقل للسماوي خلال انتقالات ميركاتو الشتاء الماضي من فرانكفورت الألماني.

بوابة روز اليوسف