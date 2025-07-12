جبريل إبراهيم: ملاحم بطولية مشرّفة في مدينة الفاشر خلال الأيام الثلاثة الماضية

أكد دكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، ان أبطال القوات المسلحة، والقوات المشتركة، والمقاومة الشعبية، والمستنفرين من أبناء الشعب السوداني، سطروا ملاحم بطولية مشرّفة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدًا ان مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها تجرعوا الهزيمة رقم 220 على التوالي.

وقال جبريل في منشور على منصة فيس بوك اليوم، “بفضل الله، وبتضحيات شهدائنا الأبرار، سطّر أبطال القوات المسلحة، والقوات المشتركة، والمقاومة الشعبية، والمستنفرون من أبناء الشعب السوداني، ملاحم بطولية مشرّفة في فاشر السلطان، خلال الأيام الثلاثة الماضية حيث تجرعت عصابات التمرّد وداعميها الهزيمة رقم 220 على التوالي”.

وأضاف “ستبقى (شنب الأسد) عنوانًا للصمود، وقلعة حصينة في وجه المرتزقة وأعوانهم، ومعلَمًا مضيئًا في درب التحرير الوطني، وستظل المقاومة ماضية، بإيمان لا يتزعزع، وعزم لا ينكسر، حتى تحقيق النصر الكامل وتطهير كل شبر من تراب السودان العزيز من دنس الغزاة والخونة”.

وختم “نسأل الله الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والفرج لأسرانا”.

سونا