قادة المجتمع، والاعلام الجوال، وعبر المساجد .. حملة التطعيم ضد الكوليرا بولاية سنار

كشفت الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد مرض الكوليرا في اجتماعها السبت بقاعة الاداره العامه للرعاية الصحيه الاساسيه بكسلا ان عمليات التطعيم بولاية سنار بلغت (146،408) شخصا خلال يومين من جملة العدد المستهدف لأيام الحملة العشرة والبالغ (547،951) شخصاً.

واستعرضت الغرفة في اجتماعها لتقرير مسؤول الاتصال والذي يشمل خطط المشرفين الاتحاديين وملاحظاتهم على الفرق والمنازل اضافة الي الآثار الجانبية ورصد حالات الكوليرا أثناء الحملة، علاوة علي تقارير أنشطة تعزيز الصحة في محاورها المختلفة، بمافيها الزيارات المنزلية، والرسائل بأجهزة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والحوارات المجتمعية عبر قادة المجتمع، والاعلام الجوال، وعبر المساجد، فضلا عن موقف الإمداد ونسبة التغطية حتى اليوم الثاني للحملة يوم الجمعة.

واكد رئيس الغرفة هاشم الطيب، ان الحملة تسير وفقاً الخطه الموضوعه ،بما في ذلك نسب التغطية اليومية والتراكمية، وحث هاشم المواطنين في الأعمار المستهدفة الإسراع في تلقي الجرعة وزيادة الحالة التمنيعية، وحماية لهم.