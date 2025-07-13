حفل عيد ميلاد يامال.. منع المخدرات والتصوير

يستعد نجم كرة القدم الإسباني لامين يامال للاحتفال بعيد ميلاده الثامن عشر بحفل خاص جذب اهتمام الإعلام والمتابعين قبل انطلاقه بساعات، ومن أبرز ما تقرر في الحفل هو منع التصوير وجميع أنواع المخدرات.

وسيقام الحدث يوم السبت في مكان سري في برشلونة حيث لن يتم الكشف عن الموقع للمدعوين إلا قبل ساعات قليلة فقط من بداية الاحتفال.

ووفقًا لما نقلته عدة وسائل إعلام إسبانية، من بينها بودكاست “مامارازيس” التابع لصحيفة “إل بيريوديكو” من المقرر أن يقام الحفل في في جزيرة إيبيزا.

وسيكون الحفل مقيدا بعدة قوانين رئيسية أبرزها حظر استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات إلى جانب منع تام لاستخدام أي مواد مخدرة.

ومن الضيوف الذين وجهت لهم الدعوة للحضور ومن بينهم موسيقيون ومؤثرون ورياضيون وزملاء في فريق برشلونة، من أبرزهم المغني العالمي أوزونا وصانع المحتوى الشهير إيباي إضافة إلى عدد من زملاء يامال في نادي برشلونة وشخصيات معروفة من عالم الفن والترفيه وقد طلب من جميع الضيوف الالتزام بسريّة تامة بشأن تفاصيل الحفل.

وأثار الحفل بعض الجدل بعد تصريحات عارضة الأزياء كلوديا كالفو في برنامج “تارديار”، والتي زعمت فيها أنها تلقت دعوة لحضور المناسبة وكشفت عن تفاصيل مثيرة للجدل بخصوص معايير اختيار بعض المدعوات.

ووفقا لها فإن بعض الفتيات تم اختيارهن استنادا إلى مواصفات جسدية معينة مثل لون الشعر وأضافت أنهن تلقين مبالغ مالية تتراوح بين 10 إلى 20 ألف يورو مقابل الحضور.

ونظم الحفل بعناية إذ تشمل الدعوات رحلات طيران فاخرة وإقامة في فنادق 5 نجوم ووجبات راقية وتنقلات خاصة وكلها مغطاة بالكامل من قبل منظمي الحفل.

واستمتع يامال بإجازة صيفية حافلة في الوقت الحالي بدأه بالتنقل بين إيطاليا والبرازيل وإيبيزا في إسبانيا وشنغهاي الصينية.

العربية نت