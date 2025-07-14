عدد من المستثمرين نقلوا مصانعهم لولاية النيل الأبيض في فترة الحرب

قام الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض الأحد بزيارة تفقدية لعدد من المصانع وشركات صادرات المحاصيل الزراعية بالولاية شملت مصنع سكر عسلايه، مصنع الاعمدة الكهربائية بربك، مصنع اسمنت ربك، وشركة النوريس للصادرات العالمية ومجموعة مصانع المشرقة الغذائية بكوستي .

رافقه خلال الزيارة عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام لحكومة الولاية والأجهزة الأمنية والعدليه ومفوض الاستثمار بالولايه ومدير إدارة الصناعة واتحاد أصحاب العمل .

وقال والي النيل الأبيض في تصريح لـ (سونا) إن الهدف من هذه الزيارة الوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجه المصانع بغرض إيجاد حلول لها، ووعد الوالي بمعالجة بعض المشاكل التي تواجه مصنع سكر عسلايه ومصنع اسمنت ربك وأضاف أنهما سيعودان لدائرة الإنتاج في القريب العاجل .

وابدي الوالي ارتياحه لمجموعة المشرقة للصناعات الغذائية ووصفها بأنها مفخرة للصناعة الوطنية الخالصة وتشكل إضافة حقيقية للمنتجات الصناعية السودانية .

ودعا الوالي المستثمرين الوطنيين للاستفادة من إمكانيات الولاية الزراعية والصناعية وان أبواب الاستثمار مفتوحه للراغبين في الاستثمار .

من جهتها أوضحت الاستاذه فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة ان الزيارة هدفت للوقوف على الاستثمارات الناجحة بالولاية .