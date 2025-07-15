تدشين مشروع دعم مستشفى سنار التعليمي من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

دشن والي ولاية سنار، اللواء ركن م الزبير حسن السيد، مشروع المساعدات الصحية والاستجابة الطارئة في السودان، لدعم مستشفى سنار التعليمي، وذلك بتكلفة بلغت ثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفًا وثمانمائة وستة دولارات أمريكية، بدعم من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وأشاد والي سنار بالمشروع، مؤكدًا سعي حكومة الولاية إلى تطوير الخدمات الصحية في جميع المؤسسات الصحية بولاية سنار، مشيدًا بما تقدمه وزارة الصحة من خدمات للمواطنين، كما ثمّن دور مفوضية العون الإنساني الاتحادية والولائية وجهودها تجاه مواطني الولاية.

من جانبه، أكد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار، الدكتور إبراهيم العوض أحمد، أن مشروع دعم مستشفى سنار التعليمي يُعد نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الولاية.

وقال إن المشروع، الذي تنفذه منظمة بانكير، يهدف إلى استعادة الوصول إلى حزمة الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية.

كما أكد مفوض العون الإنساني بولاية سنار، محمد عبد الفتاح بادي، أن تدشين المشروع يمثل مسؤولية وطنية وخدمة للمواطن، معلنًا عن تدخلات قادمة في جميع المؤسسات الصحية بمختلف محليات الولاية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمحلية سنار، فيصل عبد الرحمن أحمد، وقوفهم التام مع مشروع دعم مستشفى سنار، وتسخير جميع إمكانات المحلية لإنجاحه، موضحًا أن التعاون مع منظمة بانكير سيكون بلا حدود من أجل تحقيق أهداف المشروع.