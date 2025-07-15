ربط تناول الماء بالعطش سلوك قد يمهد للجفاف

نصح طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، أفراد المجتمع بالحرص على تناول الماء بما لا يقل عن لترين يومياً ؛ حتى في حال عدم الشعور بالعطش في الأجواء الباردة، مبيناً أن ربط تناول الماء بالعطش في الصيف سلوك قد يسبب الجفاف ، بينما تناوله بالشكل الصحيح يعمل على ترطيب الجسم وحماية الكليتين من المشاكل التي قد تحدث نتيجة نقص السوائل في الجسم.وقال لـ”المدينة ” ، إن هناك 5 فوائد لتناول الماء بانتظام في الصيف وهي:

• تحسين صحة البشرة، إذ يمكن للهواء الحار ودرجات الحرارة الحارة في الصيف، أن تمتص المزيد من الماء من الجلد وتسبب جفاف الجلد والطفح الجلدي الصيفي وتقشر الجلد أو تشقق الجلد، وهي مشكلات جلدية مؤلمة ومزعجة لجهة المظهر الخارجي أيضاً.• تعزيز الشعور بالدفء : بعض العوامل المرتبطة بالصيف مثل الحر الشديد وزيادة المجهود البدني وفقدان المياه، يمكن أن تؤدي لآثار جانبية، وبالتالي فإن تناول الماء بكثرة في الصيف يساعد في تنظيم حرارة الجسم وزيادة الشعور بالدفء.

• تقليل الشعور بالكسل، فكثيراً ما يعاني الفرد من الكسل وقلة النشاط بسبب الحر في الصيف، ما يجعله غير قادر على القيام بأعماله كما يجب، في حين أن تناول الماء يعزز من نشاط وطاقة الجسم من خلال تعويض فقدان السوائل والشوارد في الجسم، ومنع أعراض الإرهاق والتعب التي تعد علامات رئيسية للجفاف.

• طرد السموم من الجسم: فالماء هو أفضل مشروب لتنظيف وطرد السموم من الجسم، ويساعد الماء الكلى والكبد على تصفية السموم، وبذلك فإن قلة حصول الجسم على الماء يعيق عملية التخلص منها بشكل مثالي ما يعرض الشخص لمضاعفات صحية خطيرة.

• علاج الإمساك، وهذه من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي التي يشكو منها البعض، خاصة مع قلة التعرض للشمس وعدم الحصول على كمية كافية من فيتامين D، ويساعد شرب الماء بكثرة في الصيف في الوقاية من الإمساك المزمن وعلاجه من خلال تسهيل عملية الهضم وعمل الأمعاء والإخراج.

واختتم شاولي بالقول:

أثبت الدراسات أن شرب المياه بانتظام في الصيف يعمل على علاج آلام الرأس والصداع الشديد، لذلك ينصح بشرب المياه دائما لتعزيز صحة الجهاز العصبي، وتقوية المناعة، وتجنب تكون الحصوات في الكُلى وحدوث التهابات المثانة، حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

جريدة المدينة