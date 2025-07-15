فيرمينو إلى السد القطري

من المقرَّر أنْ يكون روبرتو فيرمينو، أوَّل الرَّاحلين من أجانب النادي الأهلي، بعدما أتمَّ النادي الاتفاق مع نظيره السد القطري، على صفقة انتقاله خلال الانتقالات الصيفيَّة الحاليَّة.

ووفقًا لما نقله الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات اللاعبين، أنَّ النجم البرازيلي سوف يبدأ رحلة جديدة من مشواره مع الكرة، وستكون مع نادي السد القطري، بعدما انتهت علاقة اللاعب مع الأهلي بنهاية دوري أبطال آسيا للنخبة.وانضم فيرمينو (33 عامًا) إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، حيث خاض 65 مباراة، سجل خلالها 21 هدفًا، وقدم 17 تمريرةً حاسمةً، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع ذلك، قرَّرت إدارة الأهلي السماح برحيله، بناءً على رُؤية المدرب الألماني ماتياس يايسله، بعد استبعاده من القائمة المحليَّة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وأكَّد الصحفي فابريزيو رومانو -عبر منصَّة «إكس»- أنَّ الصفقة قد حُسمت بالفعل، حيث يستعد فيرمينو لبدء مرحلة جديدة في مسيرته مع السد، الذي يعدُّ ثالث صفقات الفريق هذا الصيف، بعد ضم أوجستين سوريا، وبابو ريم.

وتشير التقارير إلى أنَّ قيمة الصفقة بلغت حوالى 7 ملايين يورو، مع تسوية مستحقاته الماليَّة مع الأهلي.

جريدة المدينة