«النادي مش عزبة.. وميشرفنيش وجودهم».. مصطفى يونس يرد على أنباء شطبه من الأهلي

رد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، على استقرار مسؤولي القلعة الحمراء، على شطب عضويته من النادي.

وانتشرت أخبار في الساعات الماضية، على استقرار مسؤولي الأهلي على شطب عضوية مصطفى يونس، بسبب تصريحاته ضد مجلس الإدارة.

وقال مصطفى يونس، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «النادي مش عزبة عشان يشطبوني، لو عايزين يشطبوني، لازم يحققوا معايا الأول».

وأضاف: «ميشرفنيش الناس دي تبقى موجودة وأنا أبقي موجود في الاهلي».

وأضاف: «أنا مبدخلش النادي الأهلي بقالي حوالي 8 سنين، وأولادي مبيدخلوش النادي»، مضيفًا: «النادي الأهلي مبقاش بتاعنا خلاص بقى عزبة».

المصري اليوم