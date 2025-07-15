من هو المصري كامرون إسماعيل لاعب أرسنال؟

المصري كامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي، يستحوذ هذا الاسم على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المحركات البحثية الشهيرة، خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد من قبل عشاق كرة القدم في الوطن العربي.

في هذا الصدد، نرصد لكم من خلال التقرير التالي، هوية المصري كامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي.

ولد اللاعب كامرون إسماعيل يوم 22 من شهر نوفمبر في عام 2006، من أب نيجيري وأم مصرية.

انضم الفرعون المصري إلى صفوف أكاديمية نادي أرسنال في عام 2021، وتدرج في قطاعات الجانرز.

يشغل مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى الجناح الأيسر، كما يتميز كامرون إسماعيل بسرعته الفائقة، ومستواه الفني العالي.

جدير بالذكر أن شارك البالغ من العمر 18 عامًا في 22 مباراة بقميص أرسنال بواقع 1175 دقيقة، وأحرز خلالهم هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين.

ووقع النجم كامرون إسماعيل لاعب منتخب مصر للشباب مساء اليوم الإثنين، على أول عقد احترافي مع نادي أرسنال الإنجليزي.

بينما أعلن نادي أرسنال في بيانًا عبر موقعه الرسمي، عن توقيعه مع كامرون إسماعيل صاحب الأصول المصرية على عقدًا احترافيًا.

وقال كامرون إسماعيل البالغ من العمر 18 عامًا في تصريحات عبر موقع المدفعجية: «إنه أهم يوم في حياتي، لقد انتظرت ذلك طويلًا».

وتابع: «أنا فخور بهذا التوقيع، حلمت بالاحتراف في أرسنال، ولذلك أن في قمة سعادتي».

يذكر أن سبق وانضم كامرون إسماعيل لقائمة منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

المصري اليوم