مستثمرون قطريون يستحوذون على نادي إنجليزي بالكامل

أعلن نادي داغنهام آند ريدبريدج الإنجليزي، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استحواذ مجموعة من المستثمرين القطريين البارزين على كامل أسهم النادي، التي كانت مملوكة لشركة “كلب أندردوغ”، وذلك بانتظار استكمال الإجراءات القانونية وموافقات الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الوطني.

تأسس نادي داجنهام وريدبريدج، بالمُسمى الحالي، في عام 1992؛ نتيجة اتحاد ناديي داجنهام، وريدبريدج فورست.

وتعود الأصول التاريخية لنادي داجنهام وريدبريدج إلى عام 1881؛ عندما تأسس نادي ريدبريدج فورست عن طريق الدمج بين 3 من أندية الهواة، وهي “إلفورد” و”ليتونستون” و”والتهامستو أفينيو”.

ويُعد «الخناجر» هو اللقب الذي يُعرف به نادي داجنهام وريدبريدج، ويلعب فريق داجنهام وريدبريدج مبارياته في ستاد “فيكتوريا رود” بشرق لندن.

الشرق القطرية