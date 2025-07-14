غرامة مالية علي الأمل عطبرة وانذاره نهائيا باللعب بدون جمهور

عقدت لجنة الإنضباط المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم إجتماعا الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة مولانا مهدي محمد خليل البحر وبمشاركة جميع الأعضاء .

ونظرت اللجنة في تقريري حكام ومراقبي مباراة الأمل عطبرة والهلال الخرطوم في الجولة الرابعة لمرحلة النخبة للدوري الممتاز والمحالة إليها من اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم .

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية علي نادي الأمل عطبرة مليونين جنيه تسدد في مدة أقصاها (72) ساعة من تاريخه وذلك لما بدر من جمهوره في مباراة الفريق أمام الهلال الخرطوم.

كما قدمت إنذارا نهائيا لنادي الأمل عطبرة بحرمانه من اللعب بجمهور إذا تكرر الشغب مرة أخرى .