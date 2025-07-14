إطلع السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع بولاية غرب كردفان وجهود حكومة الولاية في تقديم المساعدات للمواطنين الذين تضرروا من الحرب.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه، الاثنين، والي الولاية اللواء م محمد آدم جايد والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للأوضاع التي تعيشها ولاية غرب كردفان بسبب الحرب التي شنتها مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها مشيراً الي الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمؤسسات الحكومية ومشروعات البنى التحتية .

مبيناً أن مواطني الولاية أصبحوا نازحين داخل غرب كردفان وخارجها وذلك بسبب الإستهداف الذي تعرضوا له من قبل المليشيا المتمردة.