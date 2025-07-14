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مواطني الولاية أصبحوا نازحين داخل غرب كردفان وخارجها
إطلع السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع بولاية غرب كردفان وجهود حكومة الولاية في تقديم المساعدات للمواطنين الذين تضرروا من الحرب.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه، الاثنين، والي الولاية اللواء م محمد آدم جايد والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للأوضاع التي تعيشها ولاية غرب كردفان بسبب الحرب التي شنتها مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها مشيراً الي الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمؤسسات الحكومية ومشروعات البنى التحتية .
مبيناً أن مواطني الولاية أصبحوا نازحين داخل غرب كردفان وخارجها وذلك بسبب الإستهداف الذي تعرضوا له من قبل المليشيا المتمردة.
وقال والي غرب كردفان أن التدخلات الإنسانية التي حدثت بالولاية كانت بمبادرة من السيد رئيس المجلس السيادي وقد أسهمت في تخفيف المعاناة عن كاهل إنسان غرب كردفان مؤكداً إستعداد حكومة الولاية للتعاون مع كافة الجهات من أجل إستتباب الأمن والاستقرار بغرب كردفان وتوفير الخدمات للمواطنين.
سونا