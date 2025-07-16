27 إصابة في الكويت بسرطان الجلد وفق آخر إحصائية

حذرت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) من تزايد خطر الإصابة بسرطان الجلد خلال فصل الصيف نتيجة التعرض المباشر والمفرط لأشعة الشمس مؤكدة أهمية اتباع سلوكيات وقائية وفحص الجلد دوريا.

وقال رئيس مجلس إدارة “كان” استشاري الأورام الدكتور خالد الصالح في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، بمناسبة إقامة (كان) حملة (تحت الشمس بأمان) إن سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطانات انتشارا عالميا لكن نسبة كبيرة من حالاته يمكن الوقاية منها أو اكتشافها في مراحل مبكرة ما يزيد فرص الشفاء.

وأوضح الصالح أن العدد الإجمالي للإصابات بسرطان الجلد في الكويت وفق آخر إحصائية رسمية للعام 2020 بلغ 24 حالة أي ما يعادل 7.3 في المئة من نسب الإصابة بالسرطان في البلاد منها 8 حالات بين الكويتيين و16 من غير الكويتيين.

وأضاف أن العلامات المبكرة التي تستوجب مراجعة الطبيب تشمل ظهور شامات أو بقع جديدة أو تغير في شكل أو لون الشامات الموجودة إلى جانب الجروح أو القشور الجلدية التي لا تلتئم.

وأوصى باستخدام واق لأشعة الشمس والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة كذلك ارتداء الملابس الواقية مع فحص الجلد الذاتي أو السريري بانتظام.

وذكر أن علاج سرطان الجلد يعتمد على نوع الورم ومرحلته إذ يتراوح ما بين الجراحة الموضعية والعلاج بالتجميد أو الليزر وصولا إلى العلاجات المناعية والدوائية الحديثة.

وأشار إلى أن حملة (تحت الشمس بأمان) ومدتها يوم واحد تشمل توزيع مطبوعات توعوية وتنظيم فعاليات للتوعية في المجمعات التجارية بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الصحية والتطوعية.

الأنباء الكويتية