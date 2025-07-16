ليفربول يرفض عرضا من بايرن ميونيخ لضم لويس دياز

يتمسك نادي ليفربول بعدم بيع لاعبه لويس دياز، ورفض عرضا بقيمة 59 مليون جنيه إسترليني من بايرن ميونخ.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بايرن بطل الدوري الألماني تقدم بعرض قيمته 5ر67 مليون يورو (5ر78 مليون دولار)، ولكن النادي الإنجليزي رفض العرض فورا، وتمسك بموقفه بعدما رفض محاولة أخرى من نادي برشلونة لضم اللاعب في أوائل الصيف الجاري.

وينتهي تعاقد دياز مع ليفربول بعد عامين وسط تعثر مفاوضات تجديد تعاقده، ويؤكد ليفربول للأندية الراغبة في ضم اللاعب، أنه يبقى ركيزة مهمة ولا مجال للاستغناء عنه.

ويبقى اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 28 عاما محط اهتمام أيضا من أندية سعودية منذ فترة.

وألمح دياز قبل أسابيع قليلة إلى غموض مستقبله مع ليفربول، مشيرا إلى أن وكلاء أعماله منفتحون على كل الخيارات المتاحة.

وقال دياز الشهر الماضي “نتفاوض حاليا مع مسؤولي ليفربول، وكذلك أندية أخرى، وهذا أمر طبيعي في سوق الانتقالات”.

جريدة الرياض