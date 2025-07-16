البيتكوين يتراجع متأثرا بعمليات جني الأرباح

تراجع البيتكوين خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مرتدا من أعلى مستوى تاريخي له عند 123 ألف دولار، متأثرا بتوجه المستثمرين نحو جني الأرباح قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة. ويأتي هذا الهبوط بعد موجة صعود حادة، مدعومة بتصاعد التوقعات بشأن وضوح اللوائح التنظيمية وزيادة الإقبال المؤسسي على العملة. في الوقت ذاته، سجلت صناديق البيتكوين المتداولة فوريًا تدفقات نقدية صافية تجاوزت 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من شهر يوليو، مما عزز من زخم السوق في الفترة الأخيرة.

وجاء هذا الصعود أيضًا بالتزامن مع انطلاق فعاليات “أسبوع العملات المشفرة” في الكونغرس الأمريكي، حيث يناقش المشرعون عددًا من مشاريع القوانين المتعلقة بالأصول الرقمية. وقد أسهم التشريع المقترح، الذي يستهدف تنظيم إصدار العملات المستقرة وتحديد تصنيف الرموز الرقمية بوضوح، في تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق الرقمية.

في غضون ذلك، يترقب المتداولون صدور بيانات التضخم الأمريكية، لتقييم مدى تأثيرها المحتمل على توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وفي حال جاءت بيانات التضخم مرتفعة، فقد يلعب ذلك دورًا كبيرًا في الحد من شهية المخاطرة تجاه الأصول الخطرة مثل العملات المشفرة، عبر ترسيخ التوقعات باستمرار توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مما كان متوقعًا. وفي المقابل، فإن تراجع توقعات التضخم، بالتوازي مع إحراز تقدم على صعيد الأجندة التشريعية في واشنطن، قد يسهم بشكل كبير في تعزيز المكاسب.

جريدة الرياض