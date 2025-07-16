50 سرير.. المنظمة العالمية للإغاثة تدعم مستشفى المناقل

سلّمت المنظمة العالمية للإغاثة، صباح الثلاثاء ، مستشفى المناقل التعليمي 50 سريراً كدفعة أولى من إجمالي 100 سرير، إلى جانب مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، على أن يتم استكمال الدفعة الثانية خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع إدارة المستشفى وممثلي المنظمة العالمية للإغاثة واللجنة الأمنية بمحلية المناقل، حيث تم التفاكر حول أولويات تطوير المستشفى.

وتم الاتفاق على تفعيل خدمات العيادات المحولة، وتوفير بيئة صحية متكاملة، إلى جانب صيانة مولدات الكهرباء، ومراجعة شبكات المياه وتأهيلها، مع التركيز على استقرار الكادر الطبي، واستكمال مشروع مستشفى النساء والتوليد.

وأعلن ممثل المنظمة عن ترتيبات جارية لإنشاء قاعة تدريب متطورة للكادر الطبي ضمن منظومة الربط الإسفيري، والتي تتيح الاستفادة من الاستشارات الطبية المحلية والعالمية.