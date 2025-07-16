“محفظة تمويلية”.. شراكة بين النيل الأبيض وشركة زادنا لتنفيذ مشاريع استثمارية

وقّعت حكومة ولاية النيل الأبيض وشركة زادنا للاستثمار الثلاثاء مذكرة تفاهم تهدف إلى الدخول في شراكات استثمارية في عدد من المجالات الحيوية بالولاية، وذلك بحضور الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي الولاية.

ووقّعت عن حكومة الولاية الأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، فيما وقّع عن شركة زادنا دكتور عمر عوض، مساعد المدير العام للشركة.

وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع، أكد والي النيل الأبيض أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مشيرًا إلى أن شركة زادنا ستكون شريكًا استراتيجيًا لحكومة الولاية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية.

وشهد اللقاء المشترك بين وفد شركة زادنا وحكومة الولاية – الذي انعقد بأمانة الحكومة في ربك – استعراضًا للمشروعات الجاهزة للاستثمار في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعة، والبنى التحتية، والمعادن. كما تم عرض الميزات النسبية التي تتمتع بها الولاية، خاصة من حيث الموقع الجغرافي وتوفر مدخلات الإنتاج.

وأشار الوالي إلى أن الولاية تمتلك فرصًا واعدة في مجالات متعددة، مؤكدًا أن الحكومة ستضع خطة استراتيجية لترتيب أولويات تنفيذ المشروعات، مع التركيز على القطاع الزراعي نظراً لتنوع المحاصيل والمشروعات الجاهزة للاستثمار. كما لفت إلى أهمية تطوير البنى التحتية لربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.

من جانبها اكدت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، وزيرة المالية، أن الولاية تعوّل كثيرًا على هذه الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النيل الأبيض تمتلك كل مقومات الاستثمار الناجح، وعلى رأسها مشروع الملاحة الزراعية.

كما جددت التزام حكومة الولاية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين وتيسير عملهم.

وفي ذات المنحي، أوضح دكتور عمر عوض أن زيارة وفد شركة زادنا تهدف إلى التعرف ميدانيًا على الإمكانيات الاستثمارية المتاحة بالولاية، معلنا استعداد الشركة للدخول في شراكات حقيقية وفق خطة عمل ومصفوفة تنفيذ واضحة.

كما أكد ضرورة إنشاء محفظة تمويلية لتشغيل المشروعات، موضحًا أن الأولوية ستُمنح للمشروعات الزراعية، مع التعهد بنقل تجربة الشركة الناجحة في ولاية نهر النيل إلى النيل الأبيض. وعبّر عن شكره لحكومة الولاية على ثقتها في الشركة.