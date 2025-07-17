محمد صلاح يطارد يامال وديمبيلي في ترتيب أفضل لاعبي 2025

ارتقى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، للمركز الثالث، في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2025، بينما احتل لامين يامال المركز الأول، يليه عثمان ديمبيلي في المركز الثاني، وذلك طبقاً لأحدث تصنيف صادر من شبكة «givemesport» البريطانية.وكشفت الشبكة البريطانية، بأن محمد صلاح استعاد أفضل مستوياته التهديفية مع ليفربول، بعد رحيل يورجن كلوب، والتعاقد مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وكان في كثير من الأحيان هو المنقذ الوحيد للفريق، مسجلاً أكثر من 50 هدفاً خلال الموسم السابق.

وأضافت: «أرقامه وإحصائيات تضاهي أرقام ليونيل ميسي في سنوات مجده، لم يكن الفرعون المصري بهذا التألق من قبل».وتابعت: «أنهى صلاح هذا الموسم، بتوقيعه عقداً جديداً مع ليفربول لمدة عامين، وساعد الريدز على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في خمس سنوات».

وقدم محمد صلاح، موسماً استثنائياً قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب «البريميرليج»، للمرة العشرين في تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي في عدد مرات التتويج باللقب المحلي.وحصد جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة في مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.وبالإضافة، أصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي في العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات، بعد هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006. وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.

ترتيب أفضل لاعبي العالم 2025

1- لامين يامال

2- عثمان ديمبيلي

3- محمد صلاح

4- كيليان مبابي

5- رافينيا

6- هاري كين

7- روبرت ليفاندوفسكي

8- فينيسيوس جونيور

9- بيدري

10- ليونيل ميسي

صحيفة الخليج