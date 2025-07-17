روسيا تحتفظ بمكانتها كرابع أكبر اقتصاد في العالم

حافظت روسيا على مكانتها كرابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، وذلك بعد دراسة البيانات من البنك الدولي، وفقا لنتائج عام 2024.

يشير هذا إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي المعاد حسابه باستخدام تعادل القوة الشرائية، أي مستوى الأسعار الحالية في اقتصاد البلاد.

ووفقًا للبنك الدولي، نما حجم الاقتصاد الروسي من 6.45 تريليون دولار إلى 6.92 تريليون دولار في عام واحد.

وحافظت اليابان على المركز الخامس بـ6.4 تريليون دولار، مقارنة بـ6.25 تريليون دولار، في العام السابق.

في الوقت نفسه، ضاعفت روسيا تقدمها على اليابان، التي تحتل المرتبة الخامسة. وتضاعف الفارق بين البلدين من 264 مليار دولار إلى 514 مليار دولار.

وشملت الدول الثلاث الرائدة الصين 38.2 تريليون دولار، والولايات المتحدة 29.2 تريليون دولار، والهند 16.2 تريليون دولار.

وكالة سبوتنيك