كيليان مبابي متهم بدفع 180 ألف يورو “رشوة” لـ5 ضباط فرنسيين

كشفت تقارير فرنسية أن نجم ريال مدريد كيليان مبابي متهم بدفع رشوة لـ5 ضباط من الشرطة المحلية.

وفقاً لصحيفة Le Canard Enchaîné، فتحت جهات التفتيش في الشرطة الفرنسية تحقيقاً إدارياً بسبب تلقى 5 ضباط مكلفين بحماية منتخب فرنسا أموالاً من مبابي في عام 2023.

أوردت الصحيفة تلقى 4 ضباط شيكات بقيمة 30.000 يورو في يونيو 2023، عن طريق حساب مصرفي باسم مبابي.

وحصل ضابط شرطة خامس ذو منصب قيادي على 60.300 يورو. ليصل الإجمالي إلى 180.300 يورو.

مبابي كان قد أوضح أنه قرر التبرع بمكافأته بالكامل للمشاركة في كأس العالم في قطر “لأعضاء الفريق المسؤول عن سلامة اللاعبين وكذلك لمختلف الاتحادات”.

وقال إنه استشار محاميه الضريبي، الذي أكد له أن المستفيدين من هذه التبرعات ليسوا ملزمين بتقديم إقرار إلى سلطات الضرائب.

وفقاً لـ Le Canard Enchaîné، فإن التحقيق يتعلق بمعرفة ما إذا كان المبلغ بالفعل تبرعاً، أو منفعة للحماية الشخصية، وبالأخص فيما يخص الضابط المسؤول الذي حصل على 60.300 يورو.

الشرق