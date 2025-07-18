صرامة العجوز هل تعيد بريق الشمس؟

بعدما فجر النصر، مفاجأة من العيار الثقيل، بتعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لموسم واحد، عقب رحيله عن الهلال قبل شهرين تقريبا، تحلم جماهير العالمي بالعودة لمنصات التتويج تحت قيادة المدرب البرتغالي الصارم، بعد سنوات من الابتعاد عن القمة سواء محليا أو قاريا. وسيخوض المدرب البرتغالي العجوز تحديا صعبا من أجل إعادة بريق فارس نجد، وتحقيق أحلام عشاقه، فهل تقود صرامة جيسوس والتزامه التكتيكي الشمس للظهور مجددا في سماء البطولات.يعتبر الالتزام التكتيكي الذي يفرضه جيسوس على لاعبيه، أحد أهم الأمور التي تميزه على مدار مسيرته خاصة مع الهلال، فجيسوس مدرب لا يقبل الأخطاء ولا يتهاون فيها كغيره من المديرين الفنيين، حيث سبق أن دخل في صدامات عديدة مع عدة نجوم في الهلال أمثال الصربي ميلينكوفيتش سافيتش والبرازيليين ميشيل ديلجادو ومالكوم دي أوليفيرا وغيرهم. وتعود جذور الخلاف في جميع المناسبات إلى عدم تنفيذ تعليمات المدرب البرتغالي، الذي يتمتع بشخصية صارمة، تمكنه من السيطرة على غرفة خلع الملابس حتى وإن كانت مليئة بالنجوم.وبالتالي، فإن هذا الأسلوب سيعود بالنفع على النصر، الذي يحتاج لمزيد من الانضباط على الأصعدة كافة، حتى يتجاوز صدمة خسارة جميع ألقاب الموسم الماضي.يتميز جيسوس بأسلوب واضح في جميع فتراته التدريبية، وهو اتباع النهج الهجومي بتطبيق ضغط عالٍ على حامل الكرة من مختلف جوانب الملعب مع تضييق المساحات، بالإضافة إلى العمل على كسب الصراعات الثنائية من أجل استعادة الكرة سريعا. ويهدف جيسوس دائما لفرض سيطرته على الاستحواذ وتسجيل أكبر عدد من الأهداف، عبر اختراق دفاعات الخصم سواء من العمق أو الأطراف.لكن العيب الوحيد في أسلوب جيسوس، هو اللعب بدفاع متقدم، وهو ما يتسبب في ظهور مساحات بالجملة نتج عنها استقبال العديد من الأهداف السهلة برفقة الهلال. ويمتلك جيسوس العديد من الخطط والأفكار التي يلعب بها، ولكن الطريقة الأساسية هي (4-2-3-1) إضافة إلى (4-3-3)، ويعتمد دائما على تقدم الظهيرين، مع دخول الجناحين للعمق.

ومع وجود لاعب بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فإن النصر سيمتلك ماكينة تهديفية لن تتوقف عن التسجيل، في حال انسجام اللاعبين وتكيفهم مع أسلوب وطريقة البرتغالي المخضرم.

-جيسوس يعتمد على الالتزام التكتيكي

-المدرب البرتغالي يجيد السيطرة على النجوم

-غرفة الملابس منضبطة مع المدرب الكبير

-جيسوس يتبع النهج الهجومي المكثف-الدفاع المتقدم أبرز عيوب طريقة المدرب

-طريقة المدرب البرتغالي تعتمد على الاستحواذ

-استعادة الكرة سريعا أبرز ما يميز أسلوب البرتغالي

جريدة الوطن السعودية