هذه هي طريقة تخفيف انسداد الآذان في الطائرة

تشير الدكتورة أناستاسيا لوزيكوفا إلى أن شرب الشاي بالليمون يساعد في التخفيف من احتقان الأذنين خلال الرحلات الجوية. كما أن مضغ العلكة أو استخدام سدادات الأذن يمكنهما المساعدة أيضا.

وتوضح الدكتورة: «هذا الشعور مألوف للجميع. ففي أثناء الإقلاع أو الهبوط يشعر الشخص بانسداد في الأذنين، وقد يرافقه عدم راحة أو حتى ألم لدى البعض. لكن يمكن لكل شخص أن يساعد نفسه وأحبّاءه بطرق عدة».

وتضيف: «أولًا، يكفي مضغ شيء ما، حتى لو كانت علكة، لأنه يساعد على تنشيط عضلات الفم والبلع. ثانيا، يمكن شرب الشاي بالليمون أو الماء الدافئ مع إضافة الحمضيات، لأن ذلك ينشّط عضلات الحلق، ويساعد على موازنة الضغط داخل الأذن».

كما توصي باستخدام سدادات الأذن للأطفال من أجل المساعدة في تخفيف انسداد الأذنين خلال الرحلة.

جريدة الوطن السعودية