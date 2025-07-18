فوائد مذهلة.. كوب من الحمص يوميا يسهم في خفض الكوليسترول

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول كوب من الحمص أو الفاصولياء السوداء يوميًا، يسهم في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات في الجسم، ما يعزز الصحة العامة.

وأوضحت الدراسة، التي قُدمت نتائجها خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، أن “إدخال تغييرات طفيفة على النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تحسينات ملحوظة في الصحة”، وفقا لموقع “ساينس نيوز”.

وفي هذا السياق، تقول إنديكا إيديريسينغه، اختصاصية التغذية في معهد إلينوي للتكنولوجيا في شيكاغو: “إضافة كوب واحد من الحمص أو الفاصولياء السوداء يوميًا، يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في صحة الفرد”.

وأجرت إيديريسينغه وزملاؤها تجربة شملت 72 شخصا يعانون من مقدمات السكري، حيث تناولوا يوميا كوبا من الحمص أو الفاصولياء السوداء أو الأرز الأبيض لمدة 12 أسبوعا.

وأظهرت النتائج انخفاض مستويات الكوليسترول لدى مجموعة الحمص من حوالي 200 ملليغرام/ ديسيلتر إلى 186 ملليغرام/ ديسيلتر، وهي نسبة قد تبدو طفيفة، لكنها كافية لإعادة المشاركين إلى نطاق الكوليسترول الطبيعي (أقل من 200 ملغ/ ديسيلتر)، وفقا للمعايير الطبية.

وسجلت كلتا المجموعتين اللتين تناولتا الحمص والفاصولياء السوداء انخفاضًا في علامات الالتهاب بالدم.

وقالت مورغان سميث، الباحثة المشاركة في الدراسة وخبيرة التغذية في معهد إلينوي، إن “هذه الفوائد الصحية تأتي من البقوليات التي تتميز بكونها شائعة، ميسورة التكلفة، ومتوفرة بسهولة”.

وأضافت إيديريسينغه أن “بعض المشاركين واجهوا تحديات هضمية في البداية، لكن أجهزتهم الهضمية تكيفت تدريجيا مع تناول البقوليات”.

وأردفت قائلة إن “إضافة البقوليات إلى النظام الغذائي، ليست بالأمر الصعب”، مشيرة إلى أن “إضافة القليل من الملح والفلفل يمكن أن تجعل الوجبة لذيذة للغاية”.

وتوصي الإرشادات الغذائية الحالية بتناول كوب ونصف من البقوليات أسبوعيًا، لكن إيديريسينغه، تؤكد أن “تناول كوب يومي من الحمص أو الفاصولياء السوداء ليس بالمهمة الصعبة، ويمكن أن يكون خطوة بسيطة نحو تحسين الصحة العامة”.

وكالة سبوتنيك