جوارديولا يرغب في ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

ذكرت تقارير إعلامية أن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع حارس المرمى الألماني مارك أندير تير شتيجن.

ويعد تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة الحالي، الخيار المفضل لجوارديولا لخلافة الحارس البرازيلي إيدرسون والذي ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي أو الإيطالي، حسبما أفادت صحيفة “إل ناسيونال” الإسبانية اليوم الخميس.

ووفقا للتقارير فقد جرت محادثات أولية من أجل التعاقد مع اللاعب.

وكتبت “إل ناسيونال” أن جوارديولا يقدر أسلوب تيرشتيجن في اللعب والخبرة التي يملكها وقدرته على بناء اللعب وذكاءه التكتيكي وهدوءه في المرمى، وهي إمكانيات تناسب أسلوب جوارديولا.

وفي الأسبوع الماضي قالت صحف إسبانية إن تير شتيجن سيكون الخيار الثالث في مركز حراسة المرمى ببرشلونة في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق، أخبر مواطنه بأن خوان جارسيا وفويتك تشيزني سيكونان الخيارين الأساسيين بالنسبة له في الموسم المقبل.

وحل تشيزني بديلا لتيرشتيجن بعدما عانى الأخير من إصابة قوية في الركبة في سبتمبر / أيلول من العام الماضي وغاب عن الملاعب لمدة سبعة أشهر.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبرويفتو” أن فليك لا يعول على الحارس الألماني في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير أن تيرشتيجن يشعر براحة كبيرة في برشلونة ويرغب في إنهاء عقده مع الفريق في عام 2028، لكن بسبب كأس العالم 2026، لا يمكنه المخاطرة بموسم كامل على دكة البدلاء وخسارة موقعه الأساسي كحارس مرمى للمنتخب الألماني في البطولة.

ومع بدء برشلونة استعداداته للموسم الجديد، يتدرب تير شتيجن بشكل فردي، ويأتي السبب الرسمي لغيابه عن تدريبات الفريق هو تعرضه لمشاكل في الظهر.

وأفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي ومانشستر يونايتد وجالطة سراي وموناكو، مهتمة أيضا بالتعاقد مع تير شتيجن.

جريدة الرياض