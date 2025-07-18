مستشفى مكة بأم درمان ينفذ يوماً علاجياً مجانياً بالحاج يوسف محلية شرق النيل

نفذ مستشفى مكة لطب وجراحة العيون بأم درمان، الخميس، يومًا علاجيًا مجانيًا بمحلية شرق النيل – الحاج يوسف، بالتنسيق مع اللجنة العليا للتوجيه المعنوي بمنطقة وادي سيدنا وتنسيقية القوات المشتركة.

وقال الدكتور أمير يوسف أبو قرون، ممثّل المؤسسة بولاية الخرطوم ومدير الفرع بأم درمان، إنه تم الكشف على نحو (700) مريض، بجانب توزيع (150) نظارة، و(750) وحدة علاجية، بالإضافة إلى تحديد (220) عملية مجانية.

وأضاف أن هذا اليوم يأتي ضمن جهود مكافحة العمى وخدمة المتأثرين بالحرب.