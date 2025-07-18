والي كسلا يتعهد بمعالجة اشكاليات مركز غسيل الكلى

تعهد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق بالعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه مركز امراض وغسيل الكلى مشيرا في ذات الوقت الى ان القطاع الصحي يشهد تطورا واستقرارا كبيرا.

جاء ذلك لدي زيارته الخميس برفقة عدد من وزراء حكومة الولاية مركز امراض وغسيل الكلى للوقوف على مخيم العلاج المجاني لعمليات مرضى الفشل الكلوي المزمن (الفيستولا) والذي يستهدف المرضى من ولايتي كسلا والقضارف.

واشاد الوالي بجهود القائمين على المركز الذي شهدا تطورا وزيادة في عدد ماكينات الغسيل من “12” ماكينة الي “23” ماكينة مشيرا الى ان هنالك عدد “10” ماكينات ستصل الولاية خلال الفترة المقبلة.

وكشف الوالي عن سعي حكومة الولاية لاقامة عمليات زراعة الكلى بالمركز مستقبلا.

واضاف ان ولاية كسلا اصبحت تمتلك من المراكز الطبية الهامة ضمن مشروع القلعة الطبية والمتمثلة في مراكز امراض القلب والجهاز الهضمي والكلى والمركز التشخيصي المتطور الذي سيشهد قريبا تركيب جهاز الرنين المغنطيسي المقدم كهدية من رئيس مجلس السيادة.