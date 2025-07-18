توضيح من المسجل التجاري حول اعفاء الشركات من رسوم التسجيل

اكد المستشار العام د. إبراهيم محمد احمد دريج المسجل التجاري العام أن ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي من أخبار بأنه سيتم إعفاء الشركات من رسوم التسجيل لسنوات ما بعد الحرب بانه معلومة غير صحيحة .

و اوضح د. دريج ان هذا التداول جاء عقب لقائه باتحاد الغرف التجارية بغرض التشاور والتفاكر والتنسيق حول المسائل المتعلقة بالشركات والشراكات واسماء الأعمال والتوكيلات التجارية وفيما يتعلق بتنقيح السجل التجاري من الشركات الغير موفقة اوضاعها .