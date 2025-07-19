وزارة الصحة تبحث تنسيق الجهود الصحية بدارفور مع شركاء دوليين

عقدت الإدارة العامة للصحة الدولية بوزارة الصحة ، يوم الخميس، اجتماعًا اسفيريًا ضمن فعاليات ملتقى شركاء الصحة لتنسيق العمل الصحي بإقليم دارفور ، بمشاركة اكثر من 84 مشارك ومشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة بالإقليم.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أكد وكيل وزارة الصحة ، د. هيثم محمد إبراهيم ، أن الوزارة ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية بعدالة في جميع أنحاء السودان، مشددًا على أن خدمة المواطن مسؤولية وطنية تُنفَّذ بلا تمييز.

واستعرض الاجتماع تقريرًا شاملاً حول الوضع الصحي والإنساني في دارفور، قدمه د. محمد يوسف ، مسؤول مكتب تنسيق منظمة الصحة العالمية بالإقليم، تضمن مؤشرات أداء الخدمات الصحية، الوضع الراهن للأوبئة، وصحة الأمهات والأطفال، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل المنظمات، مثل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق لأسباب أمنية، نقص الإمداد الدوائي، وقلة التمويل بنسبة 35٪ مقارنة بالخطة المقررة.

كما تناول الاجتماع جهود المنظمات العاملة بالإقليم، وأكد وكيل الوزارة استعداد وزارة الصحة الاتحادية لتسهيل كافة الإجراءات التي تسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والإنسانية للمواطنين بدارفور.