لأول مرة منذ 4 سنوات.. «هواوي» تتصدر سوق الهواتف الذكية في الصين

تصدّرت شركة «هواوي تكنولوجيز» سوق الهواتف الذكية في الصين لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعةً بتصاميم وبرامج جديدة جذبت المستخدمين في سوق يشهد تباطؤًا ملحوظًا.

وحافظت شركة الأجهزة العملاقة على حصة سوقية بلغت حوالي 18% في الربع المنتهي في يونيو، بينما تراجعت مبيعات منافسين رائدين آخرين مثل فيفو وأوبو، وأظهرت شركة صناعة الأجهزة، ومقرها شنتشن، مرونةً أكبر من منافسيها، وفقًا لما ذكرته وكالة «بلومبرج».

يأتي انتعاش هواوي بعد سنوات من قيود التصدير الأمريكية، مما دفع الشركة إلى تطوير أجهزتها وتقنياتها الخاصة، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي، ففي عام 2024، أطلقت الشركة الصينية العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بأشباه موصلات مصممة ومصنّعة محليًا، بما في ذلك أول جهاز متوفر تجاريًا في العالم بشاشة مزدوجة. كما أضافت هواتف ذكية بنظام تشغيل خاص بها، متخليةً عن نظام أندرويد من «جوجل».

وصرح آرثر جو، كبير محللي الأبحاث في «IDC» الصين (شركة رائدة عالميًا في مجال الوسائط التقنية والبيانات وخدمات التسويق): «على الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، لا تزال البيئة الاقتصادية الأوسع تواجه تحديات مستمرة، مع استمرار ضعف ثقة المستهلكين»، مُضيفًا أنه من غير المرجح حدوث ارتفاع كبير في الطلب على الهواتف الذكية في المدى القريب.

المصري اليوم