الأولمبية تنعي الأعيسر أحد أبرز نجوم كرة السلة بالسودان

نعت اللجنة الأولمبية السودانية يوم الخميس واحدًا من رموز الرياضة السودانية الفقيد الكابتن محمد علي الأعيسر كابتن المنتخب السوداني لكرة السلة في عصرها الذهبي، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتميز .

كان الفقيد من أعمدة الرياضة الوطنية ، حيث تألق كابتنا لمنتخب السودان والمنتخب العسكري ونادي الهلال ، وعمل ضابطا بالقوات المسلحة، وترك بصمات لا تُنسى في تاريخ اللعبة،

كما تقلد منصب رئيس الاتحاد السوداني لكرة السلة، وأسهم في تطويرها إداريًا وفنيًا، وكان عضوًا فاعلًا في اللجنة الأولمبية السودانية، حيث عرفته الأسرة الرياضية بخلقه الرفيع ، وحكمته، وتفانيه في خدمة الرياضة والوطن.

إن اللجنة الأولمبية السودانية، إذ تنعى الفقيد ، تتقدم بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة، وإلى الأسرة الرياضية السودانية كافة والى اسرة كرة السلة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.