غرامات وإيقافات تطال ناديي المريخ والميرغني عقب الجولة الخامسة

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم مساء الخميس 17 يوليو 2025م، عدة قرارات تأديبية عقب اجتماعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة مولانا مهدي محمد خليل البحر، وبحضور كافة الأعضاء، وذلك لمناقشة أحداث مباراة المريخ الخرطوم والميرغني كسلا ضمن الجولة الخامسة من مرحلة النخبة للدوري الممتاز.

وبعد الاطلاع على تقارير حكام ومراقبي المباراة ومداولات اللجنة، قررت اللجنة ما يلي:

فرض غرامة مالية على نادي المريخ الخرطوم قدرها مليون جنيه، على أن تُسدَّد في مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ القرار.

إيقاف المدرب محسن سيد، عضو الجهاز الفني لنادي المريخ، لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها مليون جنيه تُسدّد خلال 72 ساعة، مع حرمانه من التواجد في المنطقة الفنية لتلك المباراة.

إيقاف طارق الأمين، مدير الكرة بنادي الميرغني، لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه تُسدّد خلال 72 ساعة، ومنعه كذلك من الجلوس في المنطقة الفنية.