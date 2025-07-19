التوقيع علي عقد مشاركة السودان في المعرض الدولي الزراعي في اليابان

شهد السفير الريح حيدوب سفير السودان بطوكيو بمقر السفارة الخميس 17 يوليو 2025 التوقيع علي عقد مشاركة السودان فى المعرض العالمي الزراعي والبساتين باليابان والذي يقام في مدينة يوكوهاما اليابانية في العام 2027 ويستمر لمدة ثمانية اشهر من شهر مارس إلى سبتمبر 2027 .

حيث وقع عن الجانب الياباني المفوض الياباني السفير كوشيكاوا كازوهيكو ، وقعت من جانب السودان الأستاذة بثينة محمد الحسن ادريس المديرة العامة بوزارة الزراعة السودانية.

ويشارك في هذا المعرض العالمي اكثر من مائة دولة وعدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الزراعة.

وتعتبر هذه الفعالية العالمية الهامة مناسبة ممتازة لعرض الإمكانيات الزراعية السودانية والترويج للمنتجات والصادرات الزراعية السودانية وجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

الجدير بالذكر أن السودان سبق وان شارك في المعرض العالمي الزراعي بالدوحة في العام 2023 وقد كانت مشاركة ناجحة نالت عدد من الجوائز العالمية والإشادة.

وفي ذات الاطار الترويجي يشارك السودان الآن بجناح كامل في معرض إكسبو اوساكا باليابان للترويج الثقافي والاقتصادي والتجاري، والذي بدأ في أبريل الماضي ويستمر حتي اكتوبر 2025 .

وتاتي هذه المشاركات بدعم كامل من الحكومة اليابانية في اطار دعمها للدول النامية.

سونا