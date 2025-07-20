“عاصمة العملات المشفرة في العالم”.. ترامب يقر قانون العملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية

أقر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، قانونا جديدا ينظم تداول “العملات المستقرة”، وهو نوع من العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار، في خطوة تعد الأوسع نطاقا نحو تنظيم القطاع المالي الرقمي الناشئ في الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” للأخبار الاقتصادية، يعد القانون الجديد إطارا تنظيميا أوليا لحماية المستهلك وتحديد ضوابط واضحة لتداول العملات المستقرة، وقد حظي بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، خاصة أنه يأتي في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لتحويل البلاد إلى “عاصمة العملات المشفرة في العالم”.

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي أقر الجمعة، مشروعي قانون إضافيين لدعم شرعية سوق العملات الرقمية يتضمن أحدهما إنشاء هيكل سوقي جديد، فيما يحظر الآخر على الاحتياطي الفيدرالي إصدار أي عملة رقمية، ومن المتوقع إحالتهما إلى مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة لمتابعة استكمال الإجراءات التشريعية.

وكالة عمون الإخبارية