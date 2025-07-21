طب وصحة
ختام حملة التطعيم بلقاح الكوليرا بمحلية سنار بنسبة 100%
أختتمت ظهر الأحد بسنار حملة التطعيم ضد وباء الكوليرا بمركز فضل تور الدبة. والتي إنطلقت في العاشر من الشهر الجاري والتي استهدفت المواطنين من عمر سنة فما فوق .
و أشار المشرف الإتحادي للحملة عبد السلام بلال عبد الله أنّ الغرض من الإشراف الإتحادي مراجعة الترتيبات الفنية من تدريب وانشطة أخرى حيث تم تغطية محلية سنار بالوحدات الإدارية الثلاثة بنسبة 95% .
وأكد أن الحملة حققت نسبة 100% من عدد المستهدفين من المحلية، لافتاً إلى الإجتماع التقييمي للحملة والتقرير النهائي لها ومعالجة التحديات .
واكد مدير إدرة لتحصين الموسع ولاية سنار أنّ العدد المستهدف للحملة 547951 شخص حيث تمت تغطيتهم بنسبة 100% مبيناً أنّ اللقاح آمن ويعطي مناعة بنسبة 65% معرباً عن شكره لمحلية سنار ووزارة الصحة وكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة معلناً بدء الحملة الثانية في 28 يوليو في محليات سنجة والدندر وأبوحجار والسوكي لتغطية جميع محلايات الولاية.
سونا