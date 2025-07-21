صلاح : أنا الأفضل في التاريخ

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه يعتبر نفسه الأفضل في تاريخ القارة الأفريقية، متفوقاً على نجوم كبار أمثال الليبيري جورج وياه والإيفواري ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو، كما أوضح أن الإيطالي لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب أشرف عليه خلال مسيرته الكروية وليس الألماني يورغن كلوب.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”: من أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟ أعتقد أنا. لكن هناك أسماء كبيرة أيضا مثل وياه ودروغبا وإيتو.

وحين سُئل عن أفضل مدرب عمل معه خلال مسيرته، لم يتردد صلاح في الإشارة إلى الإيطالي لوتشيانو سباليتي، متجاهلاً كلوب الذي صنع معه مجداً أوروبياً في ليفربول.

وأوضح صلاح: أفضل مدرب دربني؟ سباليتي.

كما كشف نجم المنتخب المصري عن أسماء اللاعبين الذين كان يتمنى اللعب معهم، قائلاً: لم ألعب مع إيدين هازارد في أفضل فتراتي، لكن أقول إنه كان الشريك المثالي. وكنت أتمنى اللعب مع ستيفن جيرارد وتييري هنري.

وعن أصعب مدافع واجهه، قال صلاح إن هناك الكثير من الأسماء، لكنه أشار إلى سيرجيو راموس بوصفه أحد أبرز المدافعين الذين واجههم في مسيرته.

العربية نت