الهلال ينسحب رسميا من كأس السوبر السعودي بسبب إرهاق اللاعبين

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً رسمياً من نادي الهلال يؤكد اعتذار الفريق الأول بالنادي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025 – 2026، المقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

وأكد الاتحاد، في بيان صادر عنه، أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، من خلال اللجان المختصة، كما سيتم تطبيق اللائحة التنظيمية للمسابقة بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات.

وأشار الاتحاد إلى حرصه على احترام اللوائح وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، التزاماً بنظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

وكان نادي الهلال قد أوضح في بيان رسمي صدر فجر الاثنين أن قراره بالاعتذار يأتي حفاظاً على سلامة لاعبيه، خاصة الدوليين منهم، ليكونوا في جاهزية تامة قبل انطلاق معسكر المنتخب السعودي استعداداً لخوض ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أكتوبر المقبل.

وأوضح الهلال أن الموسم الرياضي الأخير كان مرهقاً للاعبين، الذين شاركوا حتى منتصف يوليو في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، ما أثر على معدلاتهم البدنية، مؤكداً أن توقيت السوبر لا يمنح الفريق الحد الأدنى من الإجازة السنوية المنصوص عليها في اللوائح، والتي تبلغ 28 يوماً.

الشرق القطرية