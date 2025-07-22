البايرن يستعد لتقديم العرض الثالث لدياز

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لتقديم عرض ثالث رسمي إلى ليفربول، من أجل التعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، فى ظل تمسك النادي الإنجليزي بموقفه الرافض للعروض السابقة. وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه في منصَّة «إكس»، أنَّ دياز لا يزال يمثِّل «الهدف الرئيس» لإدارة النادي البافاري، وأنَّ المفاوضات بين الطرفين مستمرة، رغم تعثر المحاولتين السابقتين. بايرن ميونخ، الذي يسعى لإعادة تشكيل خطه الهجومي هذا الصيف، كان قد فتح باب المفاوضات مع ليفربول على أمل استغلال حاجة «الريدز» إلى التوازن المالي،

بعد استثمارات ضخمة شملت التعاقد مع لاعبين مثل فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج، وميليوس كيركيز، بالإضافة إلى الحارس أرمين بيسسكي. لكن إدارة ليفربول لم تُبدِ -حتى الآن- مرونة في مسألة التخلِّي عن أحد أبرز عناصر الفريق هجوميًّا، لا سيَّما أنَّ دياز يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2027، وتبلغ قيمته السوقيَّة الحاليَّة قرابة 70 مليون يورو بحسب تقديرات «ترانسفير ماركت». وفي المقابل، يتحرَّك بايرن على مسار موازٍ؛ تحسبًا لفشل صفقة دياز، حيث أدرج اسم المهاجم البلجيكي الشاب ماليك فوفانا، لاعب أولمبيك ليون، ضمن قائمته القصيرة لتعزيز الجناح. وبحسب مصادر صحفية مطَّلعة، بدأ النادي بالفعل اتصالات مباشرة مع ممثلي اللاعب لاستكشاف الشروط التعاقديَّة وإمكانية إتمام الصفقة. ويُعد فوفانا، البالغ من العمر 19 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، حيث سجل 11 هدفًا، وصنع 6 أهداف خلال الموسم الماضي، وتُقدَّر قيمته السوقيَّة بـ30 مليون يورو، مع عقد مستمر حتى صيف 2028. تجدر الإشارة إلى أنَّ دياز كان ضمن أولويات برشلونة هذا الصيف، قبل أنْ يحوِّل النادي الكتالوني اهتمامه إلى الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي انضم مؤخَّرًا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، مع أحقيَّة الشراء، ما أبعد دياز مؤقتًا عن المشهد الكتالوني، وترك الساحة مفتوحة أمام بايرن لحسم الصفقة. منذ انضمامه إلى «أنفيلد» في يناير 2022 قادمًا من بورتو، ساهم لويس دياز في 64 هدفًا مع ليفربول، حيث سجل 41 هدفًا، وصنع 23 تمريرة حاسمة، ممَّا يجعله أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب أرين سلوت للموسم المقبل.

جريدة المدينة