وكيل الاستثمار المكلف تؤكد على أهمية المناطق الحرة في التبادل التجاري والاستثماري

التقت الأستاذة احلام مدني مهدي وكيل الاستثمار المكلف، الاثنين، رئيس المجلس القومى للأسواق والمناطق الحرة وفد شركة اديت السودانية بحضور وكيل وزارة الاستثمار المكلف بولاية نهر النيل وأمين عام المجلس القومى للأسواق والمناطق الحرة ومدير إدارة الترويج بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأبدت الشركة رغبتها في الاستثمار في قطاع المناطق الحرة مع عدد من الشركات الصينية في إقامة مشروعات في المناطق الحرة بولاية نهر النيل .

وإطلعت السيدة الوكيل على خطة عمل الشركة والتي تهدف إلى تنشيط الصناعات الصينية بالسودان حيث أبدت العديد من الشركات الصينية استعدادها للعمل داخل المناطق الحرة.

وقالت إن المناطق الحرة لها أهمية قصوي في التبادل التجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل جاهدة مع الولايات لتفعيل عمل المناطق الحرة بالبلاد، مشيرة إلى حرص الوزارة على تشجيع المستثمر الوطني وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحريك كافة القطاعات الإنتاجية من أجل بناء اقتصاد قوي.

وأكدت سيادتها على حرص الوزارة على تذليل كافة المشاكل و المعوقات التي تعترض عمل المناطق الحرة بالبلاد، موضحة أن قانون الاستثمار منح المستثمر الوطني والأجنبي مزايا متساوية في التسهيلات والمنح والإعفاءات .

وأبانت أن السودان يعتبر جزءا فاعلا ومهما في المجتمع الدولي مما ساعد في جذب المستثمرين.