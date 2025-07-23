بعد قرار المحكمة الرياضية.. هل يسحب بيراميدز لقب الدوري من الأهلي؟

لا يزال الحديث عن ملف تحديد لقب بطل الدوري المصري خلال الموسم المنقضي، مستمرا، حيث تجدد الجدل مرة أخرى خاصة بعد قرار المحكمة الرياضية.

يأتي ذلك في ظل الأزمة التي حدثت مؤخرا والتصعيد المستمر بين الأهلي وبيراميدز في هذا الملف وتواجد الزمالك في الصورة.

شهدت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل عندما احتفل فريقي بيراميدز والأهلي بالفوز بالدوري قبل أن يتم تسليم الدرع إلى المارد الأحمر من قبل رابطة الأندية المصرية.

وأنهى الأهلي، الموسم بالفوز على فاركو بنتيجة 6-0، ووصل رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تغلب على سيراميكا بنتيجة 5-1.

لجأ بيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية مطالباً بإعادة خصم 3 نقاط من الأهلي، على خلفية أزمة مباراة القمة الأخيرة وانسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك فى الجولة الـ 14، وهي المباراة التي لم يحضرها الأحمر فى 11 مارس الماضي.

في سياق متصل، قال الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق في تصريحات اذاعية عبر أون سبورت اف ام: “فريق بيراميدز ومجلس إدارته لم يفقد الأمل في ملف إعادة التتويج ببطولة الدوري في النسخة الماضية”.

وأضاف: “هناك ثقة كبيرة داخل إدارة فريق بيراميدز بشأن سحب لقب الدوري من النادي الأهلي والحصول عليه وذلك بقرار من جانب المحكمة الرياضية خلال الأيام المقبلة”.

وتابع: “حالة الثقة لدى إدارة بيراميدز، تأتي خاصة بعد قيام المحكمة الرياضية بمنح لقب الدوري الهندي إلى صفوف فريق إنتر كاشي وذلك بعد مرورو 3 أشهر من انتهاء البطولة”.

وأوضح: “اللوائح في مصر قد تكون مختلفة عن الدوري الهندي، ولذلك يعتبر الموقف واضح بشكل كبير في الكرة المصرية”.

جدير بالذكر أن لجنة التظلمات في الكرة المصرية قد دعمت قرار رابطة الاندية المصرية بشأن الاكتفاء فقط بخصم 3 نقاط من النادي الاهلي وذلك بعد قرار عدم خوض مواجهة نادي الزمالك في بطولة الدوري.

ولم يتم خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بسبب الانسحاب من لقاء القمة وذلك حسب اللوائح التي تم وضعها قبل انطلاق البطولة المحلية من جانب رابطة الأندية المصرية.

وكان النادي الأهلي قد رفض لعب مواجهة نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري، وذلك بسبب عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمواجهة وتراجع اتحاد الكرة ورابطة الأندية عن هذا الاتفاق بشكل غريب قبل انطلاق مواجهة القمة.

يذكر أن النادي الأهلي قد حصد لقب الدوري المصري في النسخة الماضية، وذلك بعد صراع شرس مع بيراميدز.

صدى البلد