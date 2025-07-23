هل النظارات والعدسات تحميك من الطاقات السلبية؟

كشفت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن العين تعد من أهم مراكز الطاقة في الجسم البشري، مؤكدة أن النظرة ولون العين وحتى العدسات أو النظارات التي نرتديها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الطاقة الشخصية والمزاج العام.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج “انا وهو وهي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الطاقة ليست فقط ما نشعر به من أجواء أو أشخاص حولنا، بل إنها تسكن تفاصيل أجسامنا، وعلى رأسها العين.

وأضافت أن العين تعتبر مرآة الروح في العديد من الثقافات القديمة كالصينية والهندية، إذ تعبر عن الحب والكره والحسد والقبول والرفض قبل أي تعبير لفظي.

وأوضحت أن علم الطاقة الصيني يربط العين اليسرى بـ”الين” أي الطاقة الأنثوية المرتبطة بالمشاعر والعواطف، فيما ترتبط العين اليمنى بـ”اليانج” أي الطاقة الذكورية المتصلة بالمادة والطموح، مشيرة إلى إمكانية استخدام هذا المبدأ في التواصل اليومي.

وأكدت الحبال أن لون العين يعكس سمات طاقية وشخصية، مبينة أن العين البنية أو العسلية، ترمز إلى الواقعية والصدق والاستقرار، والعين الزرقاء أو الخضراء: رغم جمالها إلا أن أصحابها أكثر عرضة للطاقة السلبية بسبب هالتهم المفتوحة، والعين السوداء الأكثر خطورة طاقيًا، حيث تمتص الطاقات الإيجابية والسلبية وتخزنها، مما يتطلب التحصين الدائم.

ولفتت الحبال إلى أن النظارات الشفافة لا تعيق الطاقة، بينما النظارات الداكنة تشكل حاجزًا ضد الطاقات السلبية كالحسد، محذّرة من العدسات الملونة الفاتحة، خصوصًا لمن يمتلك عيونًا داكنة، لأن ذلك يؤدي إلى انفتاح الهالة الطاقية ويجعل الشخص أكثر عرضة للطاقة السلبية.

صدى البلد