طب وصحة

يارا ولارا.. انعتاق جميل

2025/07/23
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أكَّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وقال: صبحت جميع المؤشرات الحيوية للتوأم طبيعية وما زالتا تخضعان للتنفس الاصطناعي في غرفة العناية المركزة».

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جريدة المدينة

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