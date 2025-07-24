تحذير: عينات التجميل تهدد بنقل العدوى

حذَّر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث بالرياض، النساء من استخدام عيِّنات التجربة لمستحضرات التجميل في متاجر البيع؛ بسبب مشاركة استخدام نفس العينة مع أكثر من شخص بحالات مختلفة؛ ممَّا قد يساهم في انتقال العدوى.وشدَّد على ضرورة استخدام أداة مخصصة للاستعمال لمرة واحدة فقط ومن ثم إتلافها.

إلى ذلك أكد المستشفى، أنَّ التعرُّض لأشعة الشمس لفترات طويلة قد يسبِّب حدوث عتامة في عدسة العين الطبيعيَّة (الساد) أو ظهور الطفرة اللحميَّة على ملتحمة العين، مؤكدًا على أهميَّة ارتداء النظارة الشمسيَّة التي تحتوي على خاصيَّة حجب أشعة الشمس فوق البنفسجيَّة.

جريدة المدينة