طفلة استعادت بصرها بالدمام

في واحدة من القصص الطبية الملهمة، نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بالتعاون مع مستشفى العيون التخصصي بالظهران، ضمن تجمع الشرقية الصحي، في إعادة الأمل والبصر لطفلة صغيرة، بعد معاناة مع ورم عقدي دموي أصاب شبكية العين وأدى إلى انفصالها وفقدان البصر.الطفلة التي كانت تقف على مشارف العمى الكامل، خضعت لبرنامج علاجي دقيق امتد لـ10 جلسات مكثفة، استطاع خلالها الأطباء، بحرفية بالغة وتقنيات متطورة، حماية الأوعية الدموية والعُقَد الدمعية، واستعادة النظر تدريجيًا.يمثل هذا الإنجاز سابقة طبية في المنطقة، مؤكدًا على الكفاءات المتطورة والتقنيات الحديثة المتوفرة والتعاون الوثيق بين مستشفيات تجمع الشرقية الصحي.

صحيفة اليوم السعودية