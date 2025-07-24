صلاح ومرموش في الصدارة.. نجوم مصر ينتشرون في فرق الدوري الإنجليزي

لم يعد محمد صلاح وعمر مرموش وحدهما يحملان راية مصر في الملاعب الأوروبية، فاليوم بات “الفرعون” و”الأمير” يقودان طوفانًا متصاعدًا من المواهب المصرية الشابة التي بدأت تفرض وجودها على خريطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتخطو بثقة في أكاديميات أعرق الأندية الإنجليزية، لتبشر بجيل جديد من المحترفين في الملاعب الكبرى.

كان نادي أرسنال قد أعلن رسمياً عن التوقيع مع الظهير الأيسر المصري كاميرون إسماعيل، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد تألقه في أكاديمية النادي منذ ديسمبر 2021، وأعرب إسماعيل عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن اللعب لأرسنال كان حلمًا يراوده منذ الطفولة كونه من سكان إزلنغتون ومشجعًا للفريق، وقد اعتبر العقد الاحترافي “إنجازًا كبيرًا” في مسيرته.

وفي خطوة مشابهة، كان ليفربول قد أعلن عن توقيع عقد احترافي مع المدافع المصري الواعد ألفين أيمن، المولود عام 2008 لأب مصري وأم إنجليزية، والذي بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي قبل أن ينتقل إلى وولفرهامبتون في عام 2023، حيث تألق سريعًا في الدوري الإنجليزي تحت 18 عامًا ، وانضم أيمن إلى ليفربول وشارك في أول مباراة تنافسية ضد بلاكبيرن في سبتمبر، ثم مثل الفريق في دوري أبطال أوروبا للشباب أمام ميلان، ما يعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته الدفاعية المميزة.

وصباح اليوم 23 يوليو، أعلن ليفربول كذلك تصعيد اللاعب المصري أحمد إلى فريق تحت 21 عامًا، بعد موسم لافت مع فريق تحت 18 عامًا سجل فيه سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، ويتمتع أحمد بقدرات هجومية وإبداعية تؤهله للعب كمهاجم أو صانع ألعاب، كما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب، ويأمل في شق طريقه نحو الفريق الأول مستقبلًا واللعب داخل الدوري الإنجليزي .

يبدو أن هيمنة محمد صلاح لم تعد قاصرة على أرقام التهديف والانتصارات في البريميرليج، بل امتدت لتلهم جيلًا جديدًا من المصريين في إنجلترا. ومع هذا الزخم المتزايد من المواهب، قد نكون أمام عهد جديد تزداد فيه رايات الفراعنة رفرفة في ملاعب أوروبا، حيث لا يمثل هؤلاء اللاعبون مجرّد مشاركين، بل نواة لمستقبل مصري واعد في كرة القدم العالمية.

بوابة روز اليوسف