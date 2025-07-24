غابات شمال كردفان تنتج اكثر من 100 الف شتلة للموسم الغابي 2025

دشن دكتور الأمين شايب محمد الامين العام لحكومة ولاية شمال كردفان بالمشتل المركزي بمدينة الأبيض توزيع شتول الهشاب للموسم الزراعي 2025 بحضور الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وعدد من إدارة الوزارة وإداراة الغابات .

حيث أشاد الامين العام لحكومة الولاية بجهود إدارة الغابات في إنتاج الشتول الاقتصادية والمتنوعة والدور الكبير لوزارة الإنتاج مؤكداً أن تدشين الشتول يمثل خطوة تجاه جهود الحكومة لتعمير القطاع الغابي والشجري الذي تأثر كثيرا بالدمار الممنهج من قبل المليشيا المتمردة مشيراً إلى أهمية شتول الهشاب لأهميته الاقتصادية والاجتماعية من خلال انتاج الصمع .العربي وضرورة المحافظة عليها .

وأوضح المهندس إبراهيم حامد الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ان المشروع يأتي في إطار اعمار القطاع الغابي والشجري وذلك ضمن خطة واسعة لتعزيز القطاع النباتي واستدامة الموارد البيئية بالولاية .

وثمن جهود الهيئة القومية للغابات في إنتاج شتول متنوعة سوى كانت اقتصادية مثل الهشاب أو الشتول المثمرة او الظلية لسد الفجوة في مجال الغابات والأحزمة الشجرية التي تاثرت بصورة كبيرة بسبب الحرب والقطع الجائر للأشجار مشددا على دور المجتمع في المحافظة على القطاع الغابي والشجري .

فيما ابان المهندس محمد ادريس ابراهيم مدير غابات ولاية شمال كردفان ان مشتل الأبيض المركزي استطاع وبرغم التحديات انتاج كمية من الشتول بالتركيز على شتول الهشاب الذي تعرض للقطع حيث تم انتاج أكثر من 100 الف شتلة .

وابان أن الشتول التي تم تدشينها تستهدف غابات الرهد والسميح وشريكلا لإعادة غرس شتول الهشاب بجانب غابة العين التي تعد من الغابات الحيوية لدورها الكبير في الحفاظ على مصادر المياه واستقرار النظام البيئي.