اتحاد الكرة يعتمد المريخ في المركز الثاني لبطولة النخبة

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم الترتيب النهائي لبطولة النخبة التي جرت أحداثها بولاية نهر النيل وأختتمت عصر الأمس بفوز الهلال على المريخ برباعية ، وجاء المريخ في الترتيب الثاني ليمثل السودان في بطولة دوري الأبطال مع الهلال ، وسيمثل الأهلي مدني السودان في بطولة الكونفدرالية بجانب الزمالة أم روابة .