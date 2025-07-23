رياضية
اتحاد الكرة يعتمد المريخ في المركز الثاني لبطولة النخبة
أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم الترتيب النهائي لبطولة النخبة التي جرت أحداثها بولاية نهر النيل وأختتمت عصر الأمس بفوز الهلال على المريخ برباعية ، وجاء المريخ في الترتيب الثاني ليمثل السودان في بطولة دوري الأبطال مع الهلال ، وسيمثل الأهلي مدني السودان في بطولة الكونفدرالية بجانب الزمالة أم روابة .
وحسم الاتحاد الجدل الدائر حول المركز الثاني بعد أن تساوي المريخ الخرطوم والأهلي مدني في النقاط ، حسمه بالمواجهات المباشرة والتي جاءت لمصلحة المريخ .
وجاء ترتيب الفريق على النحو التالي : الهلال الخرطوم (المركز الأول) المريخ الخرطوم (المركز الثاني) الأهلي مدني (المركز الثالث) الزمالة أم روابة (المركز الرابع) الأمل عطبرة (المركز الخامس) حي الوادي نيالا (المركز السادس) الميرغني كسلا (المركز السابع) المريخ الأبيض (المركز الثامن) .
سونا