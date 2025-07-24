وفد سوداني يشارك في إفتتاح مقر (فيفا) بالرباط

يشارك وفد من الاتحاد السوداني لكرة القدم ، في إفتتاح المقر الإقليمي للفيفا يوم السبت الموافق 26 يوليو الجاري في المغرب كأول مقر في بلد عربي وإفريقي

حيث يغادر وفد الاتحاد السوداني البلاد اليوم بعد أن تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

ويضم الوفد كل من الأستاذ الوليد احمد حسين بعشر، نائب رئيس الإتحاد، رئيس لجنة الهواة والأكاديميات ، والمهندس ابو القاسم العوض شهاب الدين محمد نائب رئيس الإتحاد، رئيس لجنة أوضاع وإنتقالات اللاعبين ،

وإختار فيفا العاصمة المغربية الرباط لإحتضان المقر الجديد ، والذي يقع على مقربة من مجمع محمد السادس لكرة القدم ، أحد أبرز المرافق الرياضية في القارة .

وسيقام إفتتاح المقر قبل ساعات من نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات، بحضور رئيس فيفا جيان ايفانتينو ، والذي وصل إلى المغرب مبكرا، و تم إستقباله من قبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ومن المنتظر ان يشهد حفل الإفتتاح رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الدكتور باتريك موتسيبي، الى جانب عدد من مسئولي الإتحادات) .

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