المالية تتجه لتعزيز قدرات ديوان الضرائب لتطوير أدائه

كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية عن إتجاه الوزارة لتقوية وتعزيز قدرات ديوان الضرائب لتطوير أدائه عبر حزمة إجراءات أهمها إستكمال النظم المحوسبة بالديوان ، بذل المزيد من الجهد في مجال التقنية والتحصيل الإلكتروني ، التطوير المستمر لقدرات العاملين ، توسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم ، إحكام النظام الضريبي بحيث لا يتم أي إجراء مالي للمكلفين دون إخلاء طرف من الضرائب ، تفعيل عقوبات التهرب الضريبي بإعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ورفع الوعي العام بأهمية الضرائب لتنفيذ خدمات للمواطن.