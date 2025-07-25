اقتصاد وأعمال
المالية تتجه لتعزيز قدرات ديوان الضرائب لتطوير أدائه
كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية عن إتجاه الوزارة لتقوية وتعزيز قدرات ديوان الضرائب لتطوير أدائه عبر حزمة إجراءات أهمها إستكمال النظم المحوسبة بالديوان ، بذل المزيد من الجهد في مجال التقنية والتحصيل الإلكتروني ، التطوير المستمر لقدرات العاملين ، توسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم ، إحكام النظام الضريبي بحيث لا يتم أي إجراء مالي للمكلفين دون إخلاء طرف من الضرائب ، تفعيل عقوبات التهرب الضريبي بإعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ورفع الوعي العام بأهمية الضرائب لتنفيذ خدمات للمواطن.
ووافق الوزير في إجتماعه بالأمين العام ومديري الإدارات العامة بديوان الضرائب بالوزارة اليوم على مقترحات تطوير عمل الديوان ليضطلع بدوره في تحقيق أهداف الموازنة بزيادة الإيرادات لمقابلة الصرف على الأولويات.
من جانبه كشف الأستاذ بدر التمام محمد سعد أمين عام الديوان عن إكتمال الربط الشبكي مع السجل التجاري ، الجمارك وبنك السودان المركزي ، وقدم شرحاً وافياً لمطلوبات تطوير عمل الديوان وتحقيق الرضا الوظيفي لمنسوبيه.
سونا